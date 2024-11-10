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أخبار الجزائر

شخصان في حالة حرجة.. 5 جرحى في حادث مرور بالشلف

بقلم عايدة.ع
شخصان في حالة حرجة.. 5 جرحى في حادث مرور بالشلف
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أسفر حادث مرور وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الاجتنابي منطقة الكفافسة، بلدية و دائرة الشلف، عن إصابة 5 أشخاص منهم حالتين في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة، على مستوى الطريق الاجتنابي. منطقة الكفافسة ، بلدية و دائرة الشلف.

أين خلف إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة من بينهم ضحيتين 02 في حالة حرجة. تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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