شخصيات سياسية تعزي الجزائريين بوفاة “لالماس”

تقدمت عدد من الشخصيات السياسية الوطنية، اليوم السبت، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة فقيد الكرة الجزائرية حسان لالماس.

تقدمهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي كتب على صفحته الرسمية لـ”فايسبوك”:”ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الأسطورة حسان لالماس، أشاط عائلته ومعارفه ألمهم وأحزانهم بهذا المصاب الجلل”.

فيما عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الجزائريين بفقدان الأسطور لالماس:”وداعا أيها النجم الذي أضاء طويلا واختار الابتعاد عن الأضواء عندما اعتقد الكثيرون أن النجومية تبتاع في الأسوا، سيذكرك الذين عاشوا معك، والذين عايشوا زمنك، وداعا سيد الملاعب بلا منازع”.

يذكر أن كل من وزير الإتصال السابق حميد قرين، والوزير الأول أحمد أويحيى وأسماء أخرى تقدمت بعزائها لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية الجزائرية.