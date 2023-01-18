شخصيات كبيرة كانت تتعامل مع “موقع الكتروني معادي”.. الكشف عن الأبواق المأجورة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حيثيات جديدة حول الشبكة الإجرامية التحريضية التي خططت لمؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن. وضرب مؤسسات الدولة عن طريق ممارسة الابتزاز بالتعامل مع موقع إلكتروني معادي “ألجيري بارت”.

وفي الجزء الثاني من الوثائقي المعنون “في مواجهة العملاء”، الذي بثه التلفزيون الجزائري، تم الكشف عن نتائج التحقيقات المعمقة. التي قامت بها مصالح الأمن المختصة، والتي كشفت عن ممارسة عناصر هذه الشبكة للابتزاز وتغلغلهم في بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة. وتعاونهم مع رجال أعمال متواجدين حاليا في السجن وتلقيهم أموالا باهضة، كانت مصدر التمويل الرئيسي للموقع المعادي “ألجيري بارت”.

كما تم بث اعترافات المدعو سمير لوناس الذي يعتبر من العقول المدبرة وأحد المسيرين والمدونين في “ألجيري بارت” تحت الاسم المستعار “أمير يونس”. حيث اعترف بعلاقته الوطيدة مع المدعو عبدو سمار منذ سنة 2015، وقيامه باستحداث بريد الكتروني خاص على صفحة فايسبوك من أجل تلقي المعلومات. قائلا، إن الصفحة حاليا مسيرة من طرف الزوجة الثانية لعبدو سمار، وردة نوارة وهي مزدوجة الجنسية جزائرية-فرنسية. والتي تحدثت في رسائل صوتية عبر الواتساب عن علاقات 7 أشخاص من بينهم رشيد نكاز وغاني مهدي مع القناة “canal 22”.