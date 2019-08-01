شخصيات وطنية تقبل الانضمام للحوار وإعلان أسمائها.. قريبا

أعلنت لجنة الحوار عن قبول شخصيات وطنية وازنة الانضمام إلى مسعى الحوار، كما أعلنت عن الشروع الفوري في مباشرة الحوار.

وأكدت لجنة الحوار في بيان لها الخبر الذي نشره تلفزيون النهار بشأن استقالة كريم يونس من على رأس اللجنة.

وقال البيان إن كريم يونس، عرض استقالته من قيادة الهيئة التي تتكون من سبع شخصيات، أمام أعضائها غير أنهم رفضوها.

وقال بيان للجنة الحوار إن أعضاء الهيئة أكدوا بالإجماع على رفض الاستقالة.

وأوضح البيان، أن رفض الاستقالة جاء تلبية لرغبة شخصيات، منظمات وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء الحراك.

وأضاف البيان أن كريم يونس، قبل بالاستمرار في مهامه، شعوراً منه بروح المسؤولية اتجاه الله ثم الوطن.

وقد قررت الهيئة الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقاً لرزنامة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وشدد بيان اللجنة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار.

كما كشف البيان، عن قرب الإعلان عن أسماء شخصيات وطنية لبت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة.