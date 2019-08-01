 شخصيات وطنية من خارج مجموعة الستة حضرت اجتماع لجنة الحوار

كشف عضو بلجنة الوساطة والحوار إن شخصيات وطنية من خارج مجموعة الستة قد حضرت اجتماع الهيئة الذي انعقد اليوم.

وقال عبد الوهاب بن جلول في تصريح لتلفزيون النهار إن عددا من الشخصيات الوطنية الوازنة قد قبلت الانضمام لمسعى الحوار وتلبية نداء الوطن.

وأوضح المتحدث أن بعض تلك الشخصيات قد حضرت اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم بالعاصمة، تحت رئاسة كريم يونس.

وكرر عبد الوهاب بن جلول ما ورد في بيان اللجنة، في معرض رده على سؤال حول مستجدات اللجنة واستقالة كريم يونس.

وشدد المتحدث على أن كريم يونس قبل الاستمرار في مهمته، بعد إلحاح أعضاء اللجنة وفاعلين من الحراك وفي المجتمع المدني.

ومن المرتقب حسب عبد الوهاب بن جلول أن يتم بداية الأسبوع القادم إعلان أسماء الشخصيات التي قبلت الانضمام لمسعى الحوار.

كما سيتم أيضا الإعلان عن برنامج رزنامة عمل لجنة الحوار.