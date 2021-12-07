شخصية عام 2021.. هؤلاء أبرز المرشحين للفوز باللقب

أطلقت مجلة “تايم” الأمريكية تصويتها السنوي الخاص بلقب شخصية عام 2021، وتضمنت القائمة شخصيات بارزة من كافة المجالات.

وتضمنت قائمة المرشحين مؤسس شركة “ميتا” “فيسبوك” سابقا” مارك زوكربرغ، والمغنية الأمريكية المشهورة “بريتني سبيرز” بعد تحررها مؤخرا من الوصاية.

كما ينافس في هذه المسابقة حول لقب شخصية العام الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل. بالإضافة إلى الميلياردير الأمريكي “جيف بيزوس”. ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية “أنتوني فاوتشي”.

والمفاجأة في المترشحين لنيل لقب شخصية عام 2021، هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وسبق أن نال ترامب لقب أفضل شخصية لعام 2016.

كما رشحت المجلة الرئيس الروسي ”فلاديمير بوتين”، والرئيس الصيني “شي جينبينغ”، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”. والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ “جون كيري”.

كما تضمنت القائمة الرئيس البرازيلي “جايبر بولسونارو “، والذي قال خلال بث مباشر عبر موقعه الرسمي، أنه يريد الفوز بهذه المسابقة . مشيرا إلى أنه أحرز نسبة تصويت 76 بالمائة يوم الخميس الماضي، ودعا أتباعه لمواصلة التصويت لصالحه.

وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت على شخصية عام 2021 يوم غد الأربعاء 7 ديسمبر.

وكان يطلق على شخصية العام إسم رجل العام أو إمرأة العام إلى غاية سنة 1999، وهي نسخة سنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد لقب شخصية العام، على تمييز شخص أو مجموعة، والأثر الأكبر أو الحدث الذي يخلفه في العام سواء كان ذلك للأحسن و الأسو.

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