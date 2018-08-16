شخص يحاول الإنتحار رفقة ابنائه بسبب قطعة أرض في الوادي

أقدم صبيحة اليوم مواطن وعلى طريقته الخاصة والغريبة بالاحتجاج بقطع الطريق الوطني رقم 16 امام مقر بلدية حساني عبد الكريم.

أين جلس مع أبناءه الصغار في الطريق وهدد بالإنتحار ورمي أبناءه تحت عجلات السيارات.

وحسب قوله فقد طالب بتدخل مصالح الامن وأعيان المنطقة بحكم أنه ليس من الولاية، لايجاد حل لمشكلته.

حيث استشرى قطعة أرض من شخص وبعد تراجع عليها بحكم السعر المرتفع وجد البائع في البقاع المقدسة لاداء مناسك الحج.

ورفض إرجاع ماباعه للمعني، لتتدخل عناصر الأمن التي اقنعت الشخص بضرورة العدول على الفكرة وفتح الطريق وفتح تحقيق في الحادث.