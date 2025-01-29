شخص يضرم النار عمدا في منزله العائلي بسوق اهراس

أقدم شخص على إضرام النيران عمدا داخل منزله العائلي بالحي المحاذي لمقر مديرية الشؤون الدينية بولاية سوق أهراس.

حيث كان أفراد العائلة داخل المنزل العائلي. وتدخلت مصالح شرطة سوق أهراس ممثلة بمصلحة الأمن الحضري الثامن على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها. و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

من جهتها عناصر الحماية المدنية تنقلوا على جناح السرعة لإخماد الحريق، وإخراج أفراد العائلة الذين نجوا من الحريق. كما تم التكفل بالشخص الذي أضرم النار إلى المؤسسة الاستشفائية.