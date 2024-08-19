شخص يطبع 11 مليون أورو مُزورة ويوزعها بأوروبا!

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11مليون أورو، في مدينة نابولي الإيطالية.

وقالت اليوروبول، إن الرجل الذي ألقت القبض عليه، ولم تذكره بالاسم. كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة 8 ملايين أورو في أنحاء أوروبا.

فيما صادرت الشرطة نحو 3 ملايين أورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي.

ويُعتقد أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27 بالمئة من جميع أوراق الأورو النقدية المزورة المكتشفة. والممنوعة من التداول في 2023.

وشاركت الشرطة الفرنسية في عملية إلقاء القبض على المزور لأنه تداول كثيرا من الأوراق النقدية المزيفة عبر فرنسا، حسب ذات المصدر.