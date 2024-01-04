شخص يقتحم حفل هيفاء وهبي ورد فعلها فاجأ الجميع!

إقتحم شخص مسرح حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء غنائها في فندق هيلتون دبي، خلال حفل رأس السنة الجديدة 2024، وكان رد فعلها مفاجئاً للجمهور.

وتفاعلت هيفاء وهبي مع الجمهور رقصاً وغناءً واستعراضاً، وقدمت مجموعة من أغانيها التي تتمتع بشعبية بين محبيها.

لتتفاجأ النجمة اللبنانية بشاب يحاول اقتحام مسرحها أثناء الغناء. وتعامل الأمن مع الشاب على الفور، وحاول حراس هيفاء وهبي وأمن المسرح السيطرة عليه وإخراجه من المكان.

إلا أن المطربة اللبنانية أوقفتهم، وخلصته من بين أيديهم وفاجأت الجمهور أكثر بالسماح لنفس الشاب بمشاركتها الغناء والاستعراض. في لفتة اعتبرها محبوها تواضعاً ومحبة.

وتألقت هيفاء وهبي في حفل رأس السنة ببيروت، بإطلالة أنيقة وساحرة بتوقيع المصمم اللبناني رامي سلمون.

وتفاعل الجمهور مع رد فعل هيفاء وهبي لدى اقتحام المعجب لمسرحها الخاص وأشاد عدد كبير من النشطاء بهذا التصرف.

وكتب البعض: “الله يجبر بخاطرها بعض خلق الله ما يرحمون اي إنسان يحب فنان حضر حفلته يبغي يسلم خلوه يسلم دافع دم قلبه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة هيفاء وهبي لمثل هذا الموقف. إذ تكرر اقتحام معجبيها المسرح أكثر من مرة في أوقات سابقة، وكان رد فعلها مختلفاً في كل مرة على حسب ما حدث.