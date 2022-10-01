شخص يُلقي بنفسه من فوق جسر في الشلف

تدخلت اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، لأجل إنقاذ وإسعاف شخص حاول الإنتحار برمي نفسه من فوق جسر حي الحرية ليسقط بواد الشلف في حالة حرجة.

حيث تمكن عناصر وحدة النجدة المتدخلة من إسعاف الشخص الذي أصيب بعدة إصابات في مختلف أنحاء الجسم. وتم نقله على جناح السرعة إلى إستعجالات مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.

في وقت تدخلت فيه الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق حول الأسباب التي جعلت الشخص المذكور يقدم على الإنتحار.

فيما يرجح أن يكون المعني مصاب بإضطربات نفسية حسب ما قاله شهود عيان كانوا بمكان الحادث.