شخيرك مزعج؟.. 5 نصائح تخلصك منه نهائيا

يعتبر الشخير ظاهرة صحية مزعجة يصاب بها العديد من الأفراد في مرحلة عمرية ما. ويسبب إحراجا لصاحبه وإزعاجا لمن ينام بالقرب منه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون مؤشرا عن حالة صحية خطيرة وجب التعامل معها بشكل سريع.

ويحدث الشخير نتيجة خلل في مجرى التنفس والتنفس عن طريق الفم، فيتوقف النفس بين 10 و15 ثانية مما يسبب رعشة في الحلق والحنجرة. ما يسبب الصوت المزعج المعروف بالشخير.

ويوضح أطباء الأنف والأذن والحنجر، مسببات الشخير والتي نذكر منها: تراكم الدهون في الرقبة، ضيق في الحنجرة خصوصا عند الرجال، النوم بطريقة خاطئة على وسادة عالية جدا أو منخفضة جدا والتدخين.

ويقدم المختصون في الجهاز التنفسي، 5 نصائح بسيطة للتخلص من الشخير نهائيا وهي: إنقاص الوزن، تناول الأكل الصحي، النوم على وسادة ملائمة للتنفس بطريقة جيدة، النوم على الجنب، والأهم التوقف عن التدخين.

وحسب الخبراء، يستطيع الشخير أن يشكل خطرا على صحتكم، ويكون دلالة على مشكل صحي خطير يستدعي مراجعة الطبيب، وذلك عند الشعور بألم في الرأس عند الإستيقاظ،أو العطش المستمر والتعرق في الليل خاصة في فصل الشتاء.

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