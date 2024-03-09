أمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقطا للأمطار على عدة مناطق من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية والوسطى للوطن، طقس ممطر. فيما ستعرف المناطق الشرقية طقس مشمس إلى ممطر.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا غدا الأحد، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.