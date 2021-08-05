شديد الخطورة ويستهدف الأطفال.. تحذيرات من متحور “دلتا+”

حذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور “دلتا بلس“، حيث صنفته بانه شديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره.

بالإضافة إلى إن هذا المتحور الجديد، يستهدف فئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى.

وقال الدكتور المصري، أمجد الحداد، وهو أخصائي في المناعة والحساسية، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إنه يتوقع وصول “دلتا بلس” إلى مصر في سبتمبر المقبل، نظرا لما يتميز به من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس.

مشيرا إلى أن أوروبا حذرت من أن 90 بالمئة من الإصابات بالفيروس، ستكون بسبب ذلك المتحور المثير للقلق.

وأوضح الدكتور، إن متحور “دلتا بلس” قد وصل إلى عدد من الدول العربية والقريبة من مصر، من أبرزها تونس وليبيا والعراق.

وحذر الخبير، من خطورة المتحور “دلتا بلس“، مشيرا إلى أنه تمكن من الانتشار داخل عدد من البلدان التي تمتلك أنظمة صحية وطبية متطورة، وأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الفيروس.

وأكد أستاذ المناعة، أن تلقي التطعيمات هو طوق النجاة الوحيد للحد من انتشار كافة متحورات الفيروس”، موضحا أن السبب وراء تحورات الفيروس من كورونا “دلتا” إلى كورونا “دلتا بلس”، هو البطء في وتيرة التطعيمات في بعض الدول.