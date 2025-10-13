شدّد على تسريع وتيرة إنجاز الدراسات.. بلعريبي يتفقد مشروع القطب المالي بسيدي موسى

قام وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية إلى بلدية سيدي موسى بالجزائر العاصمة.

في إطار التحضيرات الرامية إلى الانطلاق في تشييد صرح عمراني حديث وعصري يتمثل في مشروع القطب المالي.

وأفاد بيان لوزارة السكن بأنه تم تعيين الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز بإدارة المشروع.

في حين تم تكليف شركة كوسيدار للإنجاز بتنفيذ الأشغال، وأسندت مهام الدراسة والمتابعة إلى مكتب الدراسات كوسيدار للدراسات.

وخلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض تقني مفصَّل حول الجناح الإداري للمشروع (ZONE 01). حيث وقف الوزير على مختلف الجوانب التحضيرية المتعلقة بانطلاق الأشغال.

وفي ختام الزيارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات المهمة، تتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الدراسات. وتقليص آجالها من أجل تمكين الانطلاق الفعلي للأشغال في أقرب الآجال؛

واستكمال الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع.

كما شدد الوزير على الإسراع في تنصيب الورشة، بما في ذلك تركيب محطة الخرسانة والمعدات الرافعة؛ والشروع الفوري في طلب وتجهيز الهياكل المعدنية. وكذا تعبئة فرق عمل مخصصة لكل منشأة، مع اعتماد نظام عمل متواصل (3×8 ساعات) لرفع وتيرة الإنجاز، وتحديد أجل أقصاه 24 شهرًا لإتمام وتسليم المشروع.