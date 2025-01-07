شراء أسهم “EN LIGNE” من بنك “BDL” بداية من 20 جانفي

تقرر وبصفة رسمية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يوم العشرين من شهر جانفي الجاري، وهو التاريخ الذي ستكون فيه عملية الاكتتاب ممكنة. أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في شراء أسهم. عبر ألف وثلاثمائة وكالة بنكية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن تشمل بنوك وطنية وأخرى أجنبية.

وخلال ملتقى خصص للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لثاني بنك وطني تقرر فتح رأسماله بعد القرض الشعبي الجزائري انعقد اليوم الثلاثاء بفندق الأوراسي. أفاد يوسف لالماس المدير العام لبنك التنمية المحلية المؤسسة المعنية بالمشروع. بإمكانية الاكتتاب أو شراء الأسهم عبر المنصة الرقمية من طرف الراغبين في ذلك، وذلك اعتبارا من تاريخ العشرين من جانفي الجاري. وإلى غاية العشرين من شهر فيفري الداخل في عملية تستمر لمدة شهر. يمكن طيلتها للراغبين من شراء الأسهم شريطة أن لا تقل عن عشرة لكل شخص بقيمة. حددت بألف وأربعمائة دينار للسهم الواحد.

وقد تم تسخير العديد من البنوك الوطنية وأخرى أجنبية للمساهمة في انجاح العملية. يمكن من خلالها للزبون من شراء الأسهم لتشمل البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا سوسيتي جنيرال.

إلى ذلك، أعلن المدير العام عن مشروع آخر يتعلق بفتح وكالة بنكية خارج الوطن. دون أن يحدد البلد المعني بذلك.

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