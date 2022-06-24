قناة النهار شراء الأضحية أسبوعين قبل العيد.. ميزة تطبع الاحياء الشعبية بقلم قناة النهار نشر في 24 جوان 2022 - 22:11 مجتمع شارك غرِّد أرسل 58 0 رابط دائم : https://nhar.tv/nNqt5 اقرأ أيضا تساؤلات: أزيد من 700 ألف مترشح على موعد مع إمتحان البكالوريا غدا الأحد قناة النهار 11 جوان غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم قناة النهار 06 جوان صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. قناة النهار 14 جوان فاسألوا / فقه الدعوة إلى الله قناة النهار 15 جوان خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها قناة النهار 21 جوان صريح جدا : ما الذي يخاف الجزائريون فقدانه ؟ قناة النهار 12 جوان النهار TECH: تقنية جديدة.. تغيير شاشة الهاتف دون تغيير "لافيشور الأوريجينال" قناة النهار 15 جوان حضور الوزير الأول في جنازة المرحوم سيد أحمد فروخي قناة النهار 18 جوان طالع هابط: النوي يفضح أعداء الطبيعة ويكشف مفرغة عمومية على ضفاف البحر بالشلف قناة النهار 05 جوان "المدير العام لديوان الحج :" قمنا بتجديد الإعتمادات لـ54 وكالة لتنظيم الحج قناة النهار 05 جوان