شراء سندات «الأضحية» للحاج الجزائري عن طريق الأنترنت

السلطات السعودية وفّرت خدمة شراء الهدي عن بعد من كل أسقاع العالم

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السعودي، عن توفير خدمة للحجاج الميامين تمكنهم من شراء سندات الهدي من أي مكان في العالم عن طريق الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر نظام المسار الإلكتروني للحاج.

مضيفا أن لحوم الهدي التي يتم نحرها يتم توزيعها على فقراء الحرم، ونقل الفائض إلى أكثر من 25 دولة في العالمين العربي والإسلامي.

وطالب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حجار، خلال اللقاء السنوي، أمس، حسبما تناقلته وسائل الإعلام السعودية، المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات في المملكة العربية السعودية وبعثات الحج ومشرفي الحملات، بالتعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء سندات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي منطقة المشاعر المقدسة ومنافذ المملكة المختلفة.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المشروع حدد قيمة السند لموسم حج هذا الموسم بمبلغ 475 ريال للرأس من الأغنام، مما يعادل نحو 127 دولار، مؤكدا، أن المشروع جاء لتخفيف الأعباء عن حجاج قدر الإمكان، مشيرا إلى أن إدارة المشروع تعمل طوال العام مع الجهات المختصة، بهدف تمكين الحجاج من أداء سنة الأضحية ونسك الهدي وفق قواعد الشرع.