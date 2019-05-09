شراء عقد “بودبوز” أولوية “سيلتا فيغو” ولكن.. !

كشف موقع “غول ديجيتال” الإسباني، أن إدارة “سيلتا فيغو” قررت تفعيل بند عقد “بودبوز” الذي يسمح له بشراء عقده مع نهاية الموسم.

حيث يلعب “رياض بودبوز” على شكل إعارة مع “سيلتا فيغو” قادما من نادي “ريال بيتيس”، وبالرغم من البداية الصعبة للجزائري إلا أنه وجد معالمه في الفترة الأخيرة.

ولهذا السبب بات التعاقد مع “بودبوز” بصفة نهائية أولوية نادي “سيلتا فيغو” الذي بدأ يفكر جديا في الموسم الجديد.

لكن ما يؤخر اتمام الصفقة، أن إدارة “سيلتا فيغو” تريد تخفيض سعر شراء بودبوز إلى 5 ملايين أورو عوض 8 ملايين أورو التي تطالب إدارة “بيتيس” بها.