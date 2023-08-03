شراد يتحصل على الفضة في الألعاب الجامعية في الصين

تحصل البطل الجزائري أسامة شراد على الميدالية الفضية في منافسات ألعاب القوى سباق 1500 متر بزمن 3:40.64 د .

وفاز أسامة شراد بالميدالية في دورة الألعاب العالمية الجامعية الجارية وقائعها بالصين.

وهنّأت وزارة الشباب والرياضة البطل الجزائري، اليوم الخميس، بعد تتويجه بالفضة ورفعه الراية الوطنية في سماء الرياضة العالمية.

وتعتبر ميدالية اليوم، الثانية للجزائر في هذه الألعاب العالمية الجارية بمدينة شغدو بعد برونزية البطل الجزائري الأخر أسامة خنوسي في رمي القرص رجال.

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