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قناة النهار

شرارة كهربائية أو حريق..مصابيح غير آمنة تهدّد سلامة مستعمليها

بقلم قناة النهار
شرارة كهربائية أو حريق..مصابيح غير آمنة تهدّد سلامة مستعمليها
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شرارة كهربائية أو حريق..مصابيح غير آمنة تهدّد سلامة مستعمليها

رابط دائم : https://nhar.tv/exEtG
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