قناة النهار شرارة كهربائية أو حريق..مصابيح غير آمنة تهدّد سلامة مستعمليها بقلم قناة النهار نشر في 09 نوفمبر 2021 - 13:48 صورة مركبة شارك غرِّد 339 0 شرارة كهربائية أو حريق..مصابيح غير آمنة تهدّد سلامة مستعمليها رابط دائم : https://nhar.tv/exEtG اقرأ أيضا صريح جدا / الغيبة والنميمة عند الجزائريات .. فتنتان تنخر المجتمع قناة النهار 23 أكتوبر طالع هابط: بعد بث لحالة الطريق بالاغواط ... السلطات تتدخل قناة النهار 02 نوفمبر إقبال ضعيف على شراء الملابس الشتوية بسبب غلاء الاسعار قناة النهار 08 نوفمبر حركة البناء الوطني: هناك من يريد أن تبقى الجزائر رهينة للزيت والسكر قناة النهار 08 نوفمبر أمطار غزيرة وتقلبات جوية إلى غاية الأسبوع القادم قناة النهار 08 نوفمبر اضطراب جوي و رياح على الولايات الشرقية بداية من أمسية اليوم الإثنين قناة النهار 01 نوفمبر الشيخ النوي: طريق "الزبل" بالمشرية بعد ما هدرنا عليه..والي النعامة يتدخل ويعلن عن حملة واسعة للتنظيف قناة النهار 26 أكتوبر كوني أنت: مريم ..27 سنة تعاني من السمنة وتريد الإنجاب .. قررت التغيير فكان لها ذلك قناة النهار 27 أكتوبر دلال خير: رجل يعيش في سباق مع الزمن ويصارع مرض لا يرحم.. همه الوحيد ضمان مستقبل لأولاده قناة النهار 22 أكتوبر صريح جدا: أسعار البطاطا بـ 110دج..الناس راهي تريسكي باش تاكل والزاولي يا حليلو قناة النهار 03 نوفمبر