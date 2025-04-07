شرارة كهربائية تتسبب في حريق فندق بمستغانم

اندلع حريق مهول في فندق بمستغانم، بسبب شرارة كهربائية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم الأحد، لإخماد حريق كهربائي شبّ داخل أحد الفنادق ببلدية ودائرة مستغانم. وذلك في حدود الساعة الثانية والنصف 14:30.

وقد سخّرت مديرية الحماية المدنية للولاية أربع شاحنات إطفاء، وثلاث سيارات إسعاف. بالإضافة إلى سلم ميكانيكي لتسهيل عمليات الإطفاء في الطوابق العليا.

وبحسب المصالح المعنية فإن عملية الإخماد لا تزال متواصلة إلى غاية اللحظة. وسط مجهودات مكثفة للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع انتشاره. دون الإبلاغ عن خسائر بشرية حتى الآن.