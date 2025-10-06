شراكات جديدة لسوناطراك في مجالات الطاقة والهيدروجين

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من ممثلي كبريات الشركات العالمية، بهدف تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات الشراكة.

ويأتي هذا على هامش فعاليات معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين.

واستهل الرئيس المدير العام هذه اللقاءات باستقبال الرئيس التنفيذي لشركة “سيبسا” الإسبانية، مارتين فيتسيلار، بحضور عدد من الإطارات السامية من المؤسستين.

وقد خصِّص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين سوناطراك وسيبسا، وتطوير الشراكات القائمة بينهما في مختلف مجالات الصناعة الطاقية.

كما عقد رشيد حشيشي، لقاءً مع وفد من شركة “هاليبرتون”، الشركة متعددة الجنسيات المتخصصة في الخدمات البترولية، برئاسة رامي ياسين، نائب الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين الطرفين، وبحث إمكانيات توسيع التعاون ليشمل مجالات ذات اهتمام مشترك. لا سيما الخدمات المرتبطة بالحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال تقليص البصمة الكربونية لأنشطة سوناطراك، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة.

وفي السياق ذاته، التقى الرئيس المدير العام لسوناطراك بـ شريف درّاجي، المدير المكلف بالتطوير والتسويق لدى شركة نيفادا نانو، وهي شركة رائدة في توفير حلول حصرية ومتقدمة في مجالي السلامة والمناخ، من خلال منتجات مبتكرة للكشف عن الغازات الدفيئة وأنظمة آلية متطورة للمراقبة المستمرة للانبعاثات.

واختتم رشيد حشيشي، سلسلة لقاءاته باجتماع مع نائب الرئيس المكلف بالبنية التحتية والتكنولوجيا لشركة في “أن جي” الألمانية. حيث تم التطرق إلى علاقات الشراكة القائمة بين المؤسستين في مجال الهيدروجين الأخضر وسبل تطويرها بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين في مجال الانتقال الطاقي المستدام.

وتعكس هذه اللقاءات حرص مجمع سوناطراك على ترسيخ مكانته شريكًا موثوقًا على الساحة الدولية، ومواصلته تطوير علاقاته مع كبرى الشركات العالمية بما يدعم استراتيجيته في التحول الطاقوي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المستدامة في الصناعة الطاقية.