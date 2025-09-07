شراكة استراتيجية بين شركة SOGELUX الرائدة ومجمّع GISB ELECTRIC

وقّع المجمع الجزائري “GISB ELECTRIC”، المتخصص في صناعة المعدات الكهربائية، عقودا تجارية واستثمار مع مجمع “SOGELUX”، الناشط في توزيع المعدات الكهربائية في كل من السنغال وكوت ديفوار، تقدر قيمتها بـ 480 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش. ومدير التجارة والاستثمار والتعاون المالي بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أيمن الزغبي وممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، علي أوملال.

وبموجب هذه العقود، سيقوم “GISB ELECTRIC ” بتصدير أكثر من 300 مليون دولار من المعدات الكهربائية إلى السنغال وكوت ديفوار. ومنها إلى أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO)، وذلك على مدى ثلاث سنوات.

كما تتضمن تجسيد استثمارات صناعية بقيمة 180 مليون دولار لكل من السنغال وكوت ديفوار في مجال الصناعات الكهربائية.