كشف الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، اليوم الأربعاء، أن شراكة الخواص مع المؤسسات العمومية لا تهدف لبيع البلاد.

وأكد شهاب خلال حلوله ضيفا على حصة “قهوة وجرنان”، أنه لا يوجد حديث عن تغيير حكومي في الوقت الراهن.

مضيفا أن الوزير الأول أحمد أويحيى يعيش ظروف عادية وبدون ضغوط.

وأن الاختلالات في قرارات الحكومة ناجم عن عدم نجاعة التواصل.