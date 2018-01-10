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شراكة الخواص مع المؤسسات العمومية لا تهدف لبيع البلاد

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شراكة الخواص مع المؤسسات العمومية لا تهدف لبيع البلاد
بقلم بلال كباش

كشف الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، اليوم الأربعاء، أن شراكة الخواص مع المؤسسات العمومية لا تهدف لبيع البلاد.

وأكد شهاب خلال حلوله ضيفا على حصة “قهوة وجرنان”، أنه لا يوجد حديث عن تغيير حكومي في الوقت الراهن.

مضيفا أن الوزير الأول أحمد أويحيى يعيش ظروف عادية وبدون ضغوط.

وأن الاختلالات في قرارات الحكومة ناجم عن عدم نجاعة التواصل.

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التعليقات (2)

  • maaoui maaoui

    السلام عليكم
    من المفروض الحكومة تحاسب قبل هادو الخواص منين جابو الثروة الطائلة في ظرف قياسي وشحيح في نفس الوقت وبعدين نديرو الخوصصة معاهم اذا كانو ( صافيين)

  • سفيان

    من باع المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي في التسعينات

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