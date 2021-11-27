شراكة بين “إيني” و”سنام” بشأن أنابيب الغاز بين الجزائر وإيطاليا

أقدمت المجموعة الإيطالية للطاقة “إيني” على بيع 49.9 % من حصتها في خطوط الأنابيب الناقلة للغاز الجزائري إلى إيطاليا. لمجموعة “سنام” للغاز مقابل 385 مليون أورو ، وذلك حسب بيانات للشركتين اليوم.

ودخلت إيني وسنام في إتفاقية لبيع حصة 49.9٪ مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر في بعض الشركات. لمجموعتين من خطوط أنابيب الغاز الدولية التي تربط الجزائر بإيطاليا. على وجه الخصوص.

وتشمل الصفقة خطوط أنابيب الغاز البرية الممتدة من الجزائر وتونس، وخطوط أنابيب الغاز البحرية التي تربط الساحل التونسي

بإيطاليا “TMPC”.

وستستمر “إيني” في امتلاك 50.1٪ من أسهمها، بينما سيتم بيع نسبة 49.9٪ المتبقية لشركة “Snam” بسعر شراء يساوي 385 مليون يورو. كما ستمول سنام دفع ثمن الشراء من خلال مواردها المالية الخاصة.

كما ستخلق هذه الصفقة أوجه تآزر بين مجالات خبرة الأطراف المعنية في مجال الغاز

والنقل على طريق استراتيجي. لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي في إيطاليا ، مما تتيح هذه الإمكانات مبادرات التنمية ضمن سلسلة قيمة الهيدروجين من شمال إفريقيا.

وقال “كلاوديو ديسكالزي” ، الرئيس التنفيذي لشركة “Eni”: “تتيح لنا هذه المعاملة تحرير موارد جديدة المستخدمة في مسار انتقال الطاقة لدينا. مع الحفاظ في نفس الوقت على إدارة البنية التحتية الاستراتيجية مع “سنام”. لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد”.

مضيفا:” ستلعب هذه الصفقة دورا رئيسيا في انتقال أنظمة الطاقة إلى نماذج الانبعاثات الصفرية. وهذا أمر مهم للحفاظ على توافر وتنويع طرق الإمداد لهذا المورد.

وبالمقابل قال “ماركو ألفيرا” ، الرئيس التنفيذي لشركة “Snam”: “تعزز هذه الصفقة الدور المركزي لشركة “Snam” في أمن الإمدادات الإيطالية. وكذلك في نقل الطاقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال هذه الصفقة.

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