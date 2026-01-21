إعــــلانات
الوطني

شراكة بين الأرصاد الجوية الجزائرية والمعهد الفلندي

بقلم أمينة داودي
شراكة بين الأرصاد الجوية الجزائرية والمعهد الفلندي
  • 74
  • 0

زار سفير فنلندا في الجزائر بيكا هيفونين - Pekka Hyvönen الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتمحورت هذه الزيارة حول سبل تنشيط الشراكة العلمية والتقنية بين مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية. من خلال بعث الاتفاقية الثنائية التي تم إمضاؤها بين الهيئتين في سنة 2023.

كما كانت هاته الزيارة فرصة للسفير من أجل التعرف على مراحل اعداد التنبؤات الجوية ومختلف التقنيات الحديثة المستعملة. من أجل المساهمة في الوقاية من أخطار التقلبات الجوية والمناخية.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/YeEoT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer