شراكة بين الجزائر وأندونيسيا لنشر ثقافة الوسطية والإعتدال

وقع المجلس الإسلامي الأعلى اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة الحوار والتعاون بين الأديان والحضارات الأندونيسية.

وحسب بيان إعلامي تحصل موقع النهار أونلاين على نسخة منه،فإن هذا التوقيع جاءفي إطار التعاون بين المؤسسات المماثلة للمجلس الإسلامي.

وحسب البيان فإن الإتفاقية وقعها كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله،ومحمد سراج الدين مبعوث الرئيس الأندونيسي.

الإتفاقية تضمنت تعزيز التعاون بين المؤسستين وتعميق تبادل الخبرات والتجارب في مجال اختصاصهما.

وكذا المساهمة في توثيق عرى الأخوة ونشر ثقافة الوسطية والإعتدال والتعريف بهما في أوساط الأجيال الجديدة.

لحمايتها من التطرف وإيجاد الآليات الكفيلة لتوسيع آفاق التعاون بين المؤسستين ليكون نموذجا متميزا.