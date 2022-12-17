شراكة بين صيدال ومراكز للبحث العلمي لإنتاج الدواء محليا

تم اليوم السبت، الإعلان عن إنشاء مؤسسة بين مجمع صيدال وعدة مراكز وطنية للبحث العلمي، قصد تكوين وحدة للبحث والتطوير والابتكار تعمل لحساب المجمع.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في كلمة القاها خلال مراسم افتتاح اشغال ندوة بجامعة الجزائر 1، عن مشروع استحداث مؤسسة بين صيدال وكل من مركز البحث في العلوم الصيدلانية. ومركز البحث في البيوتكنولوجيا والمدرسة العليا للتكنولوجيا، في اطار صناعة الادوية محليا.

وتهدف هذه الشراكة، إلى الوصول الى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الصيدلانية تكون مصنعة كليا بالجزائر.

وأوضح الوزير أن تطوير البحث والابتكار في الصناعة الصيدلانية يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. من اجل احياء شركة صيدال وانتاج الدواء محليا بنسبة ادماج عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مشيرا إلى أن تصنيع الدواء وطنيا يمنح اطارا للبحث التطبيقي للجامعة في هذا المجال. مضيفا بان الجامعة تعتبر مؤسسة للتكوين والبحث والتثمين من خلال انشاء مؤسسات ناشئة لجعل الجامعة الجزائرية بشقيها التكويني والبحثي “قاطرة للتنمية المحلية والوطنية” و حافزا لتنمية المؤسسات الاقتصادية.