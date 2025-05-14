شراكة بين “ناسدا” و”أنام” لدعم المقاولاتية لدى الشباب الجامعي بمستغانم

أبرمت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) والوكالة الوطنية للتشغيل (أنام) بمستغانم اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز روح المقاولاتية لدى الشباب الجامعي والخريجين، من خلال تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية.

يشمل البرنامج إقامة أيام إعلامية على مستوى وكالات التشغيل المحلية، لشرح آليات إنشاء المؤسسات المصغرة وأهمية المبادرة الفردية. بالتعاون مع مركز تطوير المقاولاتية بجامعة عبد الحميد بن باديس.

كما سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسجلين في “أنام”، تتناول التسجيل في منصة CDE، الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسة، الجوانب القانونية، والتحفيزات المتاحة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من المهارات الضرورية لتأسيس مشاريعهم الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.