شراكة بين وفاق سطيف وفريق إسباني لتكوين المواهب

تم الإمضاء على إتفاقية شراكة بين مؤسستي ريـال بلد الوليد الإسباني ووفاق سطيف أمس الأحد بالجزائر العاصمة، قصد تكوين وانتقاء المواهب الشابة.

وصرح “طواولة مقران”، مسؤول أكاديمية بلد الوليد بالجزائر”لواج”: “إخترنا وفاق سطيف كونه من أحسن الأندية حاليا ويمتلك تاريخ كروي عريق”.

وأضاف: “حسب الإتفاقية سنشارك في دورات مع نادي بلد الوليد، كي يبرز هؤلاء الشبان لانتقاء الأحسن منهم”.

وعبر رئيس وفاق سطيف، حسان حمار، عن استعداداه للتعاون، حيث أكد أنه هناك العديد من المواهب التي تستحق الصقل.

وصرح قائلا: “مستعدون للعمل مع بلد الوليد، سيما وأن فريقنا يملك مواهب شابة يقدر عددها بـ500 شاب في أكاديمية الوفاق”.

وأضاف قائلا: “لدينا جميع الامكانيات اللوجستية ومختلف المعدات، ونحن بصدد إنشاء مركز تدريبات وفندق خاصين بالنادي”.