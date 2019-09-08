شراكة ثنائية بين جامعة سعد دحلب ومجلس البحث الكندي

وقعت، اليوم الأحد، جامعة سعد دحلب بالبليدة اتفاقية شراكة مع مجلس البحث الكندي، حول إنتاج الأسمدة الايكولوجية الصديقة للبيئة.

ونظمت جامعة سعد دحلب بروتوكول شراكة مع مركز التنمية وتطوير الأبحاث الكندية، والهدف من هذا المشروع

اختبار نوع من السماد العضوي في عدة مزارع جزائرية، وتعميم التجربة تدريجيا على الفلاحة في الجزائر.

وفي سياق ذات صلة، قال رئيس جامعة البليدة، محمد بن زينة،: “إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية

بحث لتحسين أداء المردودية على الإنتاج الفلاحي وخاصة استبدال كل المواد الكيمياوية التي تستعمل في الحقول

بالأراضي الجزائرية، وتدريجيا نحاول استبدالها بمواد بيولوجية.”.