شراكة جزائرية ألمانية في مجال صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين الأخضر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يقوم روبرت هابيك بزيارة رسمية للجزائر، مرفوقا بوفد هام والمكون من اطارات من وزارة الاقتصاد. وحماية المناخ الالمانية، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية. وكذا بحضور سعادة السيدة إليزابيث وولبرز سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر.

وناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وهذا بحضور من الجانب الجزائري. الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من الوزارة.

وحسب ذات المصدر، أعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان. في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوي. من خلال الفرق المكونة مُسبقا من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

كما تطرق الطرفان الجزائري والألماني، إلى إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة. لا سيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات. وكذا تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، الذي أطلقه مجمع “سونلغاز”.

عرقاب يشدد على أهمية التعاون الجزائري الألماني في تطوير الهيدروجين

من جهته، شدد وزير الطاقة والمناجم على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة. ولا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون. من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2 .

جدير بالذكر أن برنامج روبرت هابيك، والوفد المرافق له، يتضمن أيضا عقد طاولة مستديرة حول المواضيع المذكورة. بمشاركة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة. وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.

كما سيتم عقبها التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين الوزارتين لتطوير التعاون في مجال الهيدروجين. والإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين شركات البلدين.

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