شراكة “جزائرية – ألمانية” لإنتاج أدوية ضغط الدم والسكري

وقعت اليوم الإثنين، الشركة الجزائرية عبدي إبراهيم لصناعة الأدوية مع نظيرتها الألمانية “Boehringe Ingelheim” على إتفاق شراكة للإنتاج المحلي للأدوية.

و خلال حفل التوقيع، أكد الشريكين أن هذا الإتفاق، الذي قيمته 20 مليون أورو، يتمثل في إنتاج أدوية “ميكاردي بلوس”ضد إرتفاع ضغط الدم و “جارديانس” ضد داء السكري من الصنف الثاني.

وستتكفل بإنتاج هذين الدواءين وحدة الإنتاج لشركة عبدي إبراهيم الواقعة بمدينة الجديدة، سيدي عبدالله “زرالدة”.

وأكد المدير العام لشركة بوهرنغر نغلهايم، بشير باتل أن عملية إنتاج الدواء المعالج للسكري “جارديانس” ستنطلق خلال السداسي الثاني من سنة 2019.