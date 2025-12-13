شراكة “جزائرية- بحرينية” في المجال المصرفي والمالي

أعلن بنك ABC الجزائر عن الإطلاق الرسمي لمشروع شراكة مبتكر بين شركة “الخدمات المالية العربية AFS والشركة الجزائرية الناشئة - SSI، الذي يهدف إلى تحديث القطاع المالي في الجزائر وتعزيزه.

وأكد بنك ABC الجزائر إنخراطه في الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها السلطات العمومية، الرامية إلى تحديث المنظومة المالية. حيث يعمل البنك في توافق مع التوجيهات الحكومية، لا سيما المتعلقة منها برقمنة القطاع المصرفي. وتطوير وسائل دفع عصرية، ومرافقة نمو قطاع الصناعة الوطنية.

ويعد المشروع ثمرة تعاون بين AFS، الذراع التكنولوجي لمجموعة بنك ABC الرائدة في حلول الدفع الرقمية بالمنطقة، وSSI. الشركة الجزائرية الناشئة المتخصصة في رقمنة المعاملات والابتكار التكنولوجي. حيث تسعى كلٌّ من AFS وSSI إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في الجزائر. والمساهمة في تحديث الخدمات المالية عبر مبادرتين استراتيجيتين.

وتتمثل المبادرة الاولى في إطلاق حل نقاط البيع الجوال (MPOS)، وهي منظومة دفع حديثة تعتمد على أجهزة نقاط بيع جوالة. ومرنة تتناسب مع احتياجات السوق الجزائرية.

اما المبادرة الثانية، فهي خط إنتاج محلي لأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE). بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 100 ألف جهاز. تساهم في نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات الوطنية، ودعم الصناعة المحلية.

كما تجسد هذه الشراكة الديناميكية التي تعرفها الجزائر نحو قطاع مالي حديث وأكثر أمانًا، قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال هذا المشروع، يواصل بنك ABC الجزائر دوره في دعم التحول الرقمي وتطوير حلول مالية تستجيب لتطلعات الزبائن ومتطلبات السوق الوطنية.

هذه هي الخدمات التي تقدمها مؤسسة AFS

وقالت أميرة اسماعيل محمد المديرة التنفيذية لشركة الخدمات المالية العربية “للنهار”، ان مؤسسة AFS رائدة في حلول الدفع الرقمية. تنشط في أكثر من 20 دولة وتوفر خدماتها لأكثر من 60 بنكًا. تضم الشركة 37 مؤسسة مالية مالكة. وستقدم خدمتها في الجزائر من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة، تشمل معالجة البطاقات البنكية، استقطاب التجار. المحافظ الرقمية، خدمات القيمة المضافة، وحلول دفع رقمية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة.

من جهته قال جيلالي بوخلف مدير الشركة الناشئة (SSI) بأنها مختصة في حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة المعاملات. تقدم خدمات تشمل الدفع عبر الهاتف، وأجهزة نقاط البيع الإلكترونية (TPE)، وتطبيق M-Pay.

كما تعتمد الشركة حلولًا جزائرية بالكامل، متوافقة مع المعايير الدولية للأمان والجودة، وتستهدف البنوك والتجار والمؤسسات التقنية. وتسعى لأن تكون أحد الفاعلين الرئيسيين في التحول الرقمي لنظام المدفوعات في الجزائر. من خلال المساهمة في التكامل المالي وعصرنة المعاملات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور