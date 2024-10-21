شراكة جزائرية-سعودية لإنشاء قطب فلاحي جديد في ولاية المنيعة

تتجه الجزائر نحو تعزيز قدراتها الفلاحية من خلال مشروع ضخم يتضمن شراكة مع السعودية، يهدف إلى إنشاء قطب فلاحي. يمتد على مساحة تفوق 20 ألف هكتار في ولاية المنيعة متخصص في الزراعات الاستراتيجية. وتربية الأبقار الحلوب.

وقد عُقد اجتماع بإشراف والي المنيعة، مختار بن مالك. حيث جمع ممثلين عن شركة جزائرية وأخرى سعودية، بحضور ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تم خلال الاجتماع استعراض المؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها ولاية المنيعة، والتي تشمل جودة التربة. القدرات المائية، والمناخ الملائم لزراعة الحبوب والخضر والفواكه.

يتضمن المشروع استغلال 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تربية 2000 بقرة حلوب. مع إمكانية توسيع المساحة بنحو 8000 هكتار. هذا الاستثمار. الذي يُقدَّر بأكثر من 12 مليار دج، من المتوقع أن يوفر 182 وظيفة دائمة و300 وظيفة موسمية. مما يعزز الأمن الغذائي ويقلص فاتورة الاستيرا.

وجسب تصريح لوكالة الأنياء الحزائرية فقد كشف ممثل الشركة الجزائرية، عزوز موسيو عن أهمية هذا المشروع في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي. مشددًا على الالتزام بتوفير جميع التسهيلات الإدارية والتقنية اللازمة لدعم المشروع. من جانبه. أعرب ممثل الشريك السعودي، على بن أحمد المسهلي، عن إعجابه بالمؤهلات المتاحة في ولاية المنيعة والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين.

وخلال زيارة ميدانية لمزرعة نموذجية، أطلع الوفد على مشروع تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الذرة، مما يعكس النجاح الذي حققته الفلاحة الصحراوية في الجزائر. وأكد المسهلي أن الشريك السعودي سيقدم التكنولوجيا المتطورة اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الفلاحي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ويؤكد استمرار الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار، مما يمهد الطريق أمام.