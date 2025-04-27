شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب، اليوم الأحد، على مراسيم إمضاء اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية الإنتاج الأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة- أناببب- التابعة للشركة القابضة أس أن أس، والشركة الصينية دوفين دور.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الإتفاقية إلى إنشاء مجموعة مصالح مشاركة ( GIC). بهدف تجميع مواردهما ووسائلهما، وتحسين الإنتاج وتعزيز قدرتهما التنافسية في السوق.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجبة الوطنية. وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية في الجزائر، لاسيما صناعة مختلف أنواع القوالب. وكذا تصنيع دعامات المعادن والجلفنة بالغمس والتسخين.

وحضر المراسيم الرئيس المدير العام للشركة القابضة أس أن أس وإطارات من الوزارة.