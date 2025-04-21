شراكة جزائرية صينية لصناعة اللوحات الشمسية محليا

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب ،اليوم الإثنين، بمقر الوزارة وفدا عن الشركة الصينية لونجي LONGI، برئاسة جين جيمس المدير العام للشركة ، وبحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع إيلاك الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع غريب إلى عرض حول الشركة، ومدى اهتمامها بالاستثمار في الجزائر.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الجزائر ترحب بكل المشاريع التي من شأنها أن تخلق صناعة حقيقية في مختلف المجالات. خاصة تلك التي تساهم في تحقيق الإدماج الوطني.

وفي هذا الإطار اطلع غريب على تفاصيل المباحثات الجارية بين مجمع إيلاك الجزائر وشكة لونجي الصينية. والتي ستتوج بإمضاء بروتوكول إتفاق نهاية الأسبوع الجاري، بهدف إطلاق مشروع شراكة للتصنيع في الجزائر.

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