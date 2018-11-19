شراكة جزائرية قطرية في مجال النقل الجوي والبحري

دعا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين،الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،إلى تفعيل شراكة حقيقية بين الجزائر وقطر.

واقترح الجانب القطري إنشاء شركتين مختلطتين جزائرية قطرية للنقل البحري والجوي،حسب بيان لوزارة التجارة.

حيث استقبل وزير التجارة سعيد جلاب،الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،بحضورعدد من المستثمرين و رجال الأعمال القطريين المرافقين له وبحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر، حسن بن إبراهيم المالكية.

حيث قدّم القطريين مجموعة من الاقتراحات تعجل بتفعيل شراكة حقيقية بين البلدين بإنشاء شركتين مختلطتين (جزائرية -قطرية) للنقل البحري والجوي،

إضافة إلى قواعد لوجيستيكية بالمعايير العالمية في عدة مدن جزائرية لتكون بوابة فعلية لرفع حجم الصادرات لقطر ومن خلالها باقي الدول الآسيوية.

كما اقترح أيضا تقديم الدعم الكامل لإنجاز مصانع جزائرية على التراب القطري للمواد التي تعرف فائضا في الإنتاج المحلي وخاصة الغذائية منها.

وبدوره ثمن جلاب، على سرعة التفاعل والتجاوب من طرف القطريين،مشيرا انّ هذه الزيارة رفقة هذا الوفد الهام تدل على النية الحقيقية في تفعيل العلاقات البينية بين البلدين وتمتين وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.

كما أكد الوزير أن أبواب دائرته الوزارية مفتوحة على كل الاقتراحات تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي أهمية كبيرة للإستثمار خارج قطاع المحروقات ورفع حصص الصادرات وتنويعها.