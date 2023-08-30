شراكة جزائرية يابانية في العلوم التكنولوجية والتحكم في الأمراض المعدية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية، قصد التحضير لشراكة جزائرية يابانية في مجال أبحاث العلوم والتكنولوجية من أجل التنمية المستدامة.

وتخص هذه الشراكة أربعة ميادين تتمثل في البيئة والطاقة، الموارد الحيوية، الوقاية والحد من الكوارث، والتحكم في الأمراض المعدية.

ويسعى هذا البرنامج الذي تم إطلاقه من طرف اليابان، كإطار للتعاون الدولي إلى حل القضايا العالمية. بناء على احتياجات وطلبات البلدان المتلقية.

ويطمح إلى تعزيز البحوث الدولية المشتركة، مع المؤسسات البحثية في اليابان، من أجل الحصول على معرفة جديدة. وبناء قدرات المؤسسات البحثية في البلدان النامية. وتحسين تنمية الموارد البشرية والقدرات البحثية.