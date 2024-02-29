شراكة “كورية-جزائرية” لمراقبة نوعية الهواء

تم التوقيع، أمس، على مشروع شراكة في مجال مراقبة نوعية هواء المحيط. بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ووقع على الوثيقة كل من المدير العام للمرصد، كريم اعراب، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي، جانغ بونغ هي. بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وسفير كوريا الجنوبية لدى الجزائر، يوكي جون. بالإضافة كذلك إلى إطارات من الوزارة وممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة.

من جهتها أكدت وزيرة البيئة، خلال مراسم التوقيع التي جرت بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، على أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بإعادة إطلاق شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء. مذكرة بأن الشبكة التي تم إنشاؤها بهذا الخصوص قبل خمس سنوات “سما صافية” توقفت عن العمل لأسباب عديدة خاصة تقنية.

ورحبت الوزيرة في هذا الإطار بالتقارب بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. معربة عن رغبتها من الاستفادة من التجربة الكورية لضمان إستدامة هذه الشبكة لاسيما من خلال آليات التمويل الضرورية لاستغلال وصيانة شبكات نوعية الهواء. كما يتضمن المشروع أيضا تكوين الموارد البشرية التي ستتولى مسؤولية إدارة الشبكة وكذلك استغلال ونشر البيانات التي تنتجها.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم بموجب هذه الشراكة إنجاز شبكة قياس لنوعية الهواء في الجزائر العاصمة. على أن تمس الشبكة لاحقا ولايات اخرى من البلاد. وسيتم إنجاز أربع محطات على مستوى كل من المخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. مكتبة الحامة، المستشفى الجامعي مصطفى باشا، ومستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي.

وستسمح هذه الشبكة بمراقبة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة وتحديد مصادر الانبعاثات وقياس مستويات التلوث. من أجل إعلام الساكنة والقطاعات وجميع الهيئات المعنية بهدف وضع التدابير والإجراءات اللازمة.

وأكدت سيجري انجاز المشروع من خلال تمويل دولي قدره 5.5 مليون دولار، توجه لاسيما لاقتناء تجهيزات عالية التكنولوجيا وإنشاء منصة لتخزين البيانات. مشيرة إلى أن المشروع سينطلق “في القريب العاجل” على أن ينتهي في 2027.