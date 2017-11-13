شراكة مع “كوسيدار” لتطوير التمهين في مجال البناء

صرّح وزير التعليم والتكوين المهنيين، اليوم، أنه يتم التفكير حاليا مع “كوسيدار” من أجل وضع برامج أخرى للتكوين.

وكذلك وضع تكنولوجيات حديثة لتكوين المتربصين في مجال البناء.

وفي كلمة ألقاها محمد ميباركي، بمركز الإمتياز للبناء بالحراش، أكّد أنّ الهناك تجهيز جديد تقوم به “كوسيدار”حاليا لجلب عتاد متطور في مجال البناء.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أنّ هناك تكوين سيتم في 10 ولايات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضح أنّ هناك فروع في كافة مراكز التمهين تخصص تقني سامي، وسيتم فتح تخصصات تسهل الاندماج في عالم الشغل.

بالإضافة إلى إنشاء امتياز مع اتصالات الجزائر لتطوير التخصصات الرقمية والهاتف، بصفتها مهمّة في الوقت الرّاهن.