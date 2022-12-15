شراك: “الفريق في وضعية جد صعبة وعلى الإدارة ايجاد الحلول”
بقلم كريم تيغرمت
دق المدير الإداري لمولودية وهران، رفيق شراك، ناقوس الخطر، بخصوص وضعية الفريق هذا الموسم، مشددا على ظرورة ايداج الإدارة لحلول.
وصرح شراك، لتلفزيون “النهار”: “فيرق مولودية وهران، يتواجد حاليا في وضعية مالية صعبة، جعلت النادي يعجز عن تسديد رواتب اللاعبين”.
كما أضاف: “كل اللاعبين بدون رواتب منذ انطلاق الموسم الجاري، والبعض الآخر يدين بأجور من الموسم الماضي”.
وتابع المدير الإداري للحمراوة، رفيق شراك: “”الموس لحق للعظم”، وضعية الفريق جد صعبة، وعلى الإدارة ايجاد حلول اللازمة”.
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