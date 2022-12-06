شرحبيل: الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في إحصاء السكان

أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن الجزائر تقدمت في مجال تطوير نظام تعداد السكان والمساكن. من خلال إستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان جودة البيانات.

وخلال إشرافه على فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول البرنامج العالمي لتعداد السكان و المساكن في جولة تعدادات 2020، الذي تجرى فعالياته في الجزائر من 5 إلى 8 ديسمبر الحالي. أشار الوزير شرحبيل إلى أن الإحصاء السكاني الأخير التي أجري في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022. والذي استخدم فيه لأول مرة وسائل التكنولوجيا الحديثة. من خلال إستعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية. معتبرا إياه قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر.

و في تقييمه لهذه التجربة، قال الوزير شرحبيل، إن استعمال التكنولوجيات الحديثة سمحت بتسيير عملية جمع المعلومات الإحصائية. و كذا تقليص تكاليف و آجال جمعها و معالجتها وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. من أجل تعجيل تحصيل المعطيات التي تسمح بتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات إجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار، بهدف ضمان تكفل أمثل بالإحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية.

كما أوضح شرحبيل، أن لجوء الجزائر إلى تحديث عملية إحصاء السكان جاء تماشيا مع توصيات منظمة الأمم المتحدة لدورة 2020. المتعلقة بتعداد السكان والمساكن الرامية إلى إستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية. بالإضافة كذلك إلى أن الدولة تحرص على تطوير الإدارة الجزائرية من خلال تجسيد البرنامج الحكومي فيما يخص الإطلاق الفعلي للإدارة الإلكترونية.

كما أشار الوزير شرحبيل إلى النجاح التي أحرزته الجزائر في تنظيمها للقمة العربية الواحدة و الثلاثين في نوفمبر الفارط من خلال “تجسيد أول قمة عربية بنظام “صفر ورق”.

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