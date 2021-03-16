شرحبيل.. نحو تحيين التنظيم والتمويل في مجال الرقمنة

الوطني
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شرحبيل.. نحو تحيين التنظيم والتمويل في مجال الرقمنة
بقلم أسماء.ع

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن سياسة وطنية للرقمنة تتعلق بتحيين التنظيم في هذا المجال والتمويل في “طور الإعداد”.

وأوضح الوزير،”أننا بصدد إعداد سياسة وطنية للرقمنة، ونحن نعمل على بعض محاور التفكير على غرار تحيين التنظيم و التمويل”.

وقال شرحبيل،إن هذه السياسة تتمحور أيضا حول تنظيم الوزارة،لأجل إعطاء حيز أكبر للرقمنة من خلال تكوين الموارد البشرية في المجال.

وتهدف الوزارة -حسب المسؤول- لإعداد وتجسيد ومتابعة إستراتيجية رقمنة الإدارات والمصالح العمومية، والسياسة المتعلقة بإنتاج معطيات إحصائية موثوقة ومتوفرة للمستخدمين.


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