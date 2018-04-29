شرطة أدرار تقدم الدعم النفسي لمترشحي الباكالوريا

نظم أمن ولاية أدرار أول خرجة للدعم النفسي لتلاميذ وطلبة الاقسام النهائية للاطوار الثلاث.

اين خص اللقاء التحسيسي خلال هذا اليوم ثانوية عبد الكريم المغيلي وبالتحديد المترشحين لشهادة البكلوريا 2018 .

اين تم تنشيط درس تحسيسي غلبت عليه لغة الحوار والاسئلة من طرف الطلبة للأخصائي النفساني التابع لأمن ولاية ادرار.

الذي بدوره قدم شروح وحلول للتغلب على حالات القلق قبل، اثناء و بعد فترة الامتحانات.

من خلال عدة نصائح تتجلى معظمها في تنظيم وقت المراجعة ،الثقة بالنفس وعدم الانسياق وراء الاشاعات خاصة على الفايسبوك.

كما تم في نفس السياق دعم بعض الطلبة نفسيا الذين بدت عليهم اثار القلق الشديد من جراء اقتراب موعد الامتحان.

بعدة استراتيجيات ونصائح تفيدهم خلال هذه الفترة .

اليوم التحسيسي نال استحسان كبير من طرف ادارة الثانوية وأساتذتها ولقت استجابة كبيرة من طرف التلاميذ.

وذلك من خلال الحضور والمتابعة باهتمام وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم .