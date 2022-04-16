شرطة أم البواقي تحاصر سوق المواشي وتوقف مروجي أوراق نقدية “مدرحة”

تمكنت من توقيف شخصين حاولا طرح أكثر من 27 مليون سنتيم مزورة

طوقت خلال اليومين الفارطين، مصالح الأمن العمومي بمعية عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعين لأمن ولاية أم البواقي، السوق الأسبوعي للمواشي.

من أجل إلقاء القبض على أشخاص يروج عملة ورقية مزورة، من خلال القيام بمعاملات شراء المواشي داخل هذا السوق. ومن ثم يتم ترويج مبالغ مالية مستغلين ظروف الظلام وعدم معرفة باعة المواشي للأوراق النقدية المقلدة. التي تم اكتشافها من قبل أحد التجار والباعة داخل السوق عندما قام ببيع مواشيه لشخص آخر هو أحد المقبوض عليهما.

هذا الأخير عند المخالصة منح البائع مبلغا ماليا مزورا سرعان ما تفطن له الموال، مما أدى إلى نشوب اشتباك بينهما جلب إليه عددا كبيرا من التجار والموالين. ودفع بالضحية في آخر المطاف الاستنجاد بمصالح الشرطة المسخرة لحفظ الأمن داخل السوق التي أغلقت كل المنافذ وحاصرت المكان. لمنع فرار النصاب وشريكه اللذين تم إلقاء القبض عليهما في فترة وجيزة.

وعند تفتيش أحدهما عثر لديه على 136 ورقة نقدية من فئة2000 دج أي ما يعادل 27.2 مليون سنتيم. تبين بعد المعاينة والخبرة التقنية أنها مزورة.

ليتم تحويل المشتبه فيهما البالغين من العمر على التوالي 37 و35 إلى مقر الأمن، حيث حرر لهما ملف جزائي أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة عاصمة الولاية.

بعد أن كيفت لهما القضية على أساس جناية الإشهار عن قصد بأي وسيلة في توزيع أوراق نقدية مزورة. وقد أثلجت هذه العملية صدور التجار الموالين والفلاحين الذين كانوا بالسوق بعد أن أوشك هذان النصابان. أن يغرقا السوق بعملة ورقية مزورة تضر بالمواطن وبالاقتصاد الوطني.

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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال شهر مارس المنصرم، من حجز أكثر من 34 ألف قرص مهلوس.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف 357 شخص متورّط في قضايا حمل سلاح ابيض محظور. وهذا بعد تنفيذ عدّة مداهمات وخرجات ميدانية.

كما تمّ خلال عمليات أخرى، حجز 8.327 كلغ من القنب الهندي، بالاضافة الى 34678 قرص مهلوس، و 119 غرام من الكوكايين و 501 غرام من الأفيون.