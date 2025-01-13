شرطة أم البواقي تحجز ما يقارب 2.4 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

في إطار مجهودات مصالح الشرطة للحفاظ على الصحة العامة وعلى إثر خرجات ميدانية مشتركة بين عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي.تمكنت ذات المصالح خلال هذه العمليات من حجز وإتلاف كميات معتبرة. من اللحوم المختلفة موجهة للتسويق الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

اضافة الى عدم احترام شروط الذبح، حيث تمثلت المحجوزات في: (200 كلغ من الدجاج منها 17 كلغ دجاج مطهي، 15 كلغ أحشاء الدجاج، 23 كلغ من السمك.

المشتبه فيهم أصحاب المحلات التجارية تم اتخاذ الإجراءات. القانونية ضدهم إضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة.

فيما تم خلال هذه الخرجات تحسيس أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام والتقيد باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والقيام باتخاذ كافة التدابير. والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة السلع الموجهة للاستهلاك البشري وعدم تعرضها للتلف. خاصة ما تعلق منها بشروط الحفظ ،التخزين والعرض