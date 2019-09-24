شرطة أم البواقي تسترجع بندقية صيد

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، من إسترجاع سلاح ناري بدون وثائق والمتمثل في بندقية صيد من الصنف الخامس.

حجز السلاح الناري جاء بعد أن أوقفت الشرطة، سيارة على مستوى الحاجز الأمني الثابت لمخرج المدينة.

ليقوم سائق المركبة بتغيير مسار السيارة التي كان على متنها شخصان تتراوح أعمارهما بين 30 و37 سنة ينحدران من بلدية أم البواقي .

وأوضح مصدر أمني موثوق فيه لـ”النهار أولاين” ، أنه وبعد تفتيش المركبة تم العثور على سلاح ناري وحجزه.

من جهتها توصلت التحقيقات الى تحديد هوية الشخص الثالث المشتبه به وتوقيفه.