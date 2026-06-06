شرطة أم البواقي تسطر برنامجا أمنيا ووقائيا لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا

سطرت مصالح أمن ولاية أم البواقي جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية لتأمين ومرافقة الطلبة وذلك من خلال وضع تشكيل أمني يسهر على تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

ويسمح هذا التشكيل المدعم بكافة الوسائل المادية والتقنية بتعزيز التواجد الميداني لمصالح الشرطة وتأمين مراكز الإمتحانات المتواجدة بقطاع اختصاص الشرطة، فضلا عن مواكبة أوراق الأسئلة والإجابة بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين والميدانيين.

من جهة أخرى يتم توزيع أفواج وفرق في محيط ومراكز الإمتحانات والقيام بدوريات راكبة وراجلة للحد من بعض السلوكيات السلبية للسائقين كالركن العشوائي للمركبات.

وأيضا تجمع الأشخاص أمام مراكز الإمتحانات إلى جانب تكثيف نقاط المراقبة وتسهيل حركة المرور خاصة بالنسبة للمحاور المؤدية إلى مراكز الإمتحانات.

في سياق آخر وفي الشق التوعوي من هذا المخطط تواصل مصالح أمن ولاية أم البواقي خرجاتها التوعوية والتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق وسواق المركبات. وكذا الطلبة وأوليائهم حول السلامة المرورية، من خلال دعوتهم إلى ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة وبأحكام قانون المرور.

وتجنب كل السلوكيات السلبية بالقرب من محيط المؤسسات التربوية لحماية الطلبة من الوقوع ضحايا حوادث المرور.